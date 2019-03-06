Пасека выиграла первый турнир после годичного перерва из-за травмы

Женская сборная "Москва-1" стала победительницей командного турнира на чемпионате России по спортивной гимнастике, сообщает ТАСС. Результат команды - 212,561. В ее составе выступали Алия Мустафина, Ангелина Симакова, Варвара Зубова, Седа Тутхалян, Ксения Артемова и Мария Пасека.

Примечательно, что для Пасеки эта победа стала первой после годичного перерыва из-за травмы спины.

Второе место заняла команда Центрального федерального округа (201,229) в составе: Дарья Елизарова, Анастасия Агафонова, Влада Котлярова, Анастасия Будылкина, Ангелина Мельникова, Таисия Бороздыко

Команда Санкт-Петербурга завоевала бронзу с результатом 206,462 балла. За нее выступали Татьяна Набиева, Елена Еремина, Варвара Баталова, Лилия Ахаимова, Екатерина Митрофанова, Екатерина Боева.