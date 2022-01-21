«Не верю своим глазам». Жена Никиты Нагорного показала подарок мужа

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный подарил своей супруге Дарье новый автомобиль.

«Счастливый ребенок. Не верю своим глазам, что это теперь мой новенький Макуша. Никита, умеешь удивить! Спасибо! Приятно! Люблю сильно», — написала Дарья.

В сторис девушка призналась, что была шокирована подарком мужа, и добавила, что мечтала о таком автомобиле.

Никита Нагорный — олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы.