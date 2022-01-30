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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян завершил карьеру

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Далалоян объявил о завершении карьеры
Иван Торопцев
Корреспондент
Артур Далалоян.
Фото Getty Images

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян объявил о завершении карьеры.

«Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем несравнимое чувство «полета», это незабываемые годы! Но, наверное, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе. Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная — это моя семья! Семья на первом месте! Хочу посвящать себя им», — написал у себя в Instagram Далалоян.

Публикация от Dalaloyan Artur (@real_artur)

25-летний Далалоян стал олимпийским чемпионом летом 2021 года в Токио в командных соревнованиях. Также россиянин является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Артур Далалоян
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