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Олимпийский чемпион по гимнастике из Украины временно отстранен от соревнований

13:15

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев временно отстранен от соревнований, сообщает NBC со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

Представитель федерации не стал называть причину отстранения 27-летнего украинца, заявив, что дисквалификация продлится «до конца процедуры, которая в данный момент продолжается».

Ранее Верняев пропустил чемпионат Европы, проходивший в декабре 2020 года.

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