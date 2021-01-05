Олимпийский чемпион по гимнастике из Украины временно отстранен от соревнований

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев временно отстранен от соревнований, сообщает NBC со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

Представитель федерации не стал называть причину отстранения 27-летнего украинца, заявив, что дисквалификация продлится «до конца процедуры, которая в данный момент продолжается».

Ранее Верняев пропустил чемпионат Европы, проходивший в декабре 2020 года.