Олимпийский чемпион по гимнастике из Украины временно отстранен от соревнований
13:15
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев временно отстранен от соревнований, сообщает NBC со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).
Представитель федерации не стал называть причину отстранения 27-летнего украинца, заявив, что дисквалификация продлится «до конца процедуры, которая в данный момент продолжается».
Ранее Верняев пропустил чемпионат Европы, проходивший в декабре 2020 года.
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