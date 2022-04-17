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Сегодня, 14:51

Олимпийский чемпион Никита Нагорный остался без медали на ключевом снаряде чемпионата России

Рустам Имамов
Корреспондент
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Российский гимнаст, олимпийский чемпион в командных соревнованиях Игр Токио 2020 Никита Нагорный на чемпионате России 2022 в Казани не попал в число лучших на перекладине.

Это ключевая дисциплина для Нагорного, на которой он ранее занимал призовые места на крупнейших стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио, где стал третьим. В столице Татарстана олимпийский чемпион и двукратный призер набрал 12,700 очков, в то же время уже пять других участников набрали сумму больше 13 очков. Победителем стал казанский гимнаст Даниел Маринов, вторым стал Илья Кибертас, третье место поделили между собой Владислав Поляшов и Сергей Найдин. Итоговая позиция Нагорного — шестая.
Отметим, что ранее Нагорный стал чемпионом страны в опорном прыжке.

Никита Нагорный
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