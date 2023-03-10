Олимпийский чемпион Нагорный рассказал о своих наставниках и первых годах во взрослой сборной

Олимпийский чемпион Никита Нагорный поделился воспоминаниями о своих первых годах во взрослой сборной страны.

«Наставником для нас было другое поколение, как Николай Крюков. Не хочу себя возвышать, но мне важно видеть, что ребята молодые приходят в сборную не просто отбывать номер, а за какими-то задачами, за целями, готовы конкурировать. Когда я вижу потенциал таланта, мне хочется помочь ему раскрыться. В моем случае такого не было, но нас и не отвергали. Давид Белявский тогда был, Эмин Гарибов, капитан команд, Коля Куксенков, Денис Аблязин. Они приняли нас, молодых, и мы начали с ними вместе работать. Где-то может ограждались, потому что они были постарше, но постепенно влились. И все же мне не хватало общения, наставничества. Поэтому я передаю ребятам то, чего не хватило в молодости мне», — сказал гимнаст.

Нагорный на чемпионате России в Казани занял второе место, Сергей Найдин — третий. Победил родившийся в Болгарии и выступающий за Республику Татарстан Даниэл Маринов.