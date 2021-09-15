Олимпийский чемпион Нагорный объяснил, почему запарковал призовой автомобиль на газоне
Новый подарочный автомобиль BMW X5 российского гимнаста Никиты Нагорного, завоевавшего на Олимпиаде в Токио золотую медаль, был обнаружен припаркованным на газоне.
На снимках отчетливо видно, как автомобиль олимпийского чемпиона припаркован на траве рядом с деревом, огороженным бордюром. Согласно ст. 8.25 КоАП города Москвы, за парковку на газонах в Москве предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.
«Я не думал, что это газон — какой-то бугор, просто земля. Я приехал на радио на прямой эфир, перекрыл другую машину, мне позвонили, попросили перепарковаться. Времени уже не было — выход в прямой эфир был. Рядом нигде свободных мест не оказалось. Поставил так на 20 минут. Извините, пожалуйста, что так получилось», — объяснил спортсмен «Газете.Ru».
Никита Нагорный завоевал золотую медаль в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.
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