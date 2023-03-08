Олимпийский чемпион Далалоян заявил, что ему приходится догонять молодых гимнастов как Маринов

Олимпийский чемпион Артур Далалоян высказался о конкуренции на внутренних российских соревнованиях и отметил прогресс гимнастов Даниела Маринова и Сергея Найдина.

«Внутренней конкуренции хватает, ее все больше и больше. Молодые ребята меня вообще не перестают удивлять, у них уже эти новые элементы, комбинации получаются сейчас и сразу на весьма высоком уровне. Так что скучать не приходится, борьба серьезная. Приходится, я скажу, что себя заставлять догонять. Такие гимнасты как Маринов, Найдин заставляют работать», — сказал Далалоян.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта в казанском Центре гимнастики.