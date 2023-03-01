Олимпийский чемпион Белявский рассказал, что российские гимнасты готовы выйти на международные турниры

Олимпийский чемпион Давид Белявский в интервью «СЭ» рассказал, что российские гимнасты надеятся на положительное решение по поводу выступлений на международных стартах.

— Последнее время Международный олимпийский комитет рассуждает о возможном допуске российских спортсменов на ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже. Как думаете, действительно ли нас допустят?

— Сегодня-завтра посмотрим. Я вот так и не могу за них думать, как они решат и что будет дальше. Но, конечно же, хочется надеяться на положительный результат.

— Вы готовы выйти на турниры, условно, если вам скажут — через неделю?

— Конечно, мы к этому и готовимся. Правда, через неделю это невозможно, конечно. Потому что чемпионат Европы будет только через пять недель или шесть. А до этого никаких стартов не планировалось. Сейчас у нас предстоит чемпионат России — отборочный к первенству Европы. Дальше будем смотреть.

— Все еще активно следите за международными стартами?

— Да. Сейчас проходил Кубок мира, мы смотрели соревнования, как они проходили, какие оценки получали спортсмены. Конечно же, следим за тем, что делают ребята в мире.

— Отметили что-то для себя, из выступлений зарубежных спортсменов?

— Да. На самом деле очень порадовал иранский гимнаст Мехди Олфати, который занял второе место в опорном прыжке. До этого, я так уже и не вспомню, были ли у них медали. Но были еще спортсмены, которые завоевывали медали на Кубке и чемпионатах мира. Очень радостно за них, что показывают такие результаты.

2 марта международная федерация гимнастики (FIG) намерена принять решение по вопросу возможности участия спортсменов из России и Белоруссии в отборочных турнирах на Олимпийские игры 2024 года в Париже.