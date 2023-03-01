Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 16:00

Олимпийский чемпион Белявский рассказал, что российские гимнасты готовы выйти на международные турниры

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Давид Белявский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион Давид Белявский в интервью «СЭ» рассказал, что российские гимнасты надеятся на положительное решение по поводу выступлений на международных стартах.

— Последнее время Международный олимпийский комитет рассуждает о возможном допуске российских спортсменов на ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже. Как думаете, действительно ли нас допустят?

— Сегодня-завтра посмотрим. Я вот так и не могу за них думать, как они решат и что будет дальше. Но, конечно же, хочется надеяться на положительный результат.

— Вы готовы выйти на турниры, условно, если вам скажут — через неделю?

— Конечно, мы к этому и готовимся. Правда, через неделю это невозможно, конечно. Потому что чемпионат Европы будет только через пять недель или шесть. А до этого никаких стартов не планировалось. Сейчас у нас предстоит чемпионат России — отборочный к первенству Европы. Дальше будем смотреть.

— Все еще активно следите за международными стартами?

— Да. Сейчас проходил Кубок мира, мы смотрели соревнования, как они проходили, какие оценки получали спортсмены. Конечно же, следим за тем, что делают ребята в мире.

— Отметили что-то для себя, из выступлений зарубежных спортсменов?

— Да. На самом деле очень порадовал иранский гимнаст Мехди Олфати, который занял второе место в опорном прыжке. До этого, я так уже и не вспомню, были ли у них медали. Но были еще спортсмены, которые завоевывали медали на Кубке и чемпионатах мира. Очень радостно за них, что показывают такие результаты.

2 марта международная федерация гимнастики (FIG) намерена принять решение по вопросу возможности участия спортсменов из России и Белоруссии в отборочных турнирах на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Давид Белявский. «Готовимся к выходу на международные старты». Олимпийский чемпион Белявский — о позитивном настроении гимнастов

1
0
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
В Кремле прокомментировали ситуацию с украинскими флагами в РУДН
Кардиологи нашли способ контроля давления у пациентов с устойчивой гипертонией
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
В КХЛ начинается самое интересное!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

47-летняя Чусовитина выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Котбусе

Олимпийский чемпион Белявский поделился ожиданиями от чемпионата России
Новости
RSS RSS
Все новости