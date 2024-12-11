Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 15:41

Олимпийский чемпион Аблязин возобновил тренировки под наблюдением врачей

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов сообщил, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин возобновил тренировки после перенесенной травмы плеча.

«Денис Аблязин — настоящий боец, он очень любит гимнастику, очень любит тренироваться. Но его возвращение целиком зависит от его состояния здоровья. Сейчас мы его не вызываем на сборы, он находится на восстановлении у себя дома в Пензе, где приходит в зал и тренируется под контролем местных врачей. Мы от него не отказываемся, все будет зависеть от состояния здоровья Дениса», — рассказал Алфосов ТАСС.

Аблязину 32 года. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году он вместе с другими спортсменами выиграл золото в командном турнире и получил серебряную медаль за опорный прыжок. С Олимпиады 2016 года у гимнаста две награды: серебро за командное выступление и опорный прыжок, а также бронза за упражнения на кольцах. В 2012 году на своих первых Олимпийских играх, которые проходили в Лондоне, Аблязин занял второе место в опорном прыжке и третье — в вольных упражнениях.

Источник: ТАСС
Валерий Алфосов
Денис Аблязин
Читайте также
Суд приговорил к пожизненному сроку надругавшегося над девятилетней красноярца
Велогонщик Деннис признал вину в ДТП, в котором погибла его жена
ФСБ выявила похищавших миллионы долларов через call-центры аферистов
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
Путин по телефону обсудил с Орбаном конфликт на Украине
Популярное видео
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Старший тренер мужской сборной Германии выступил за возвращение российских гимнастов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости