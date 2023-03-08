Олимпийская чемпионка Виктория Листунова высказалась о конкуренции в сборной России, соперничестве с Ангелиной Мельниковой и статусе лидера команды.

«Конечно, ответственности прибавляется, все на меня смотрят и равняются. Буду стараться всегда, чтобы я поддерживала делом этот статус, доказывала заслуженность подобного титула. Надеюсь, что и дальше все получится. Уровень гимнастики в России растет . Главная конкурентка? Не только Мельникова. Скорее главная соперница — я самой себе. Чтобы я нигде не упала, все чисто сделала», — сказала Листунова.

8 марта на чемпионате России в Казани Листунова стала победителем командных соревнований в составе сборной Москвы и квалифицировалась в финал многоборья.