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Листунова — о падении с бревна на чемпионате России: «Новые условия, обстановка, новые элементы. Не одна я сегодня упала!»

Листунова поделилась впечатлениями от первого дня чемпионата России в Казани
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Виктория Листунова поделилась впечатлениями от первого дня чемпионата России в Казани. Листунова стала победителем командных соревнований в составе сборной Москвы и квалифицировалась в финал многоборья.

«У меня на этих соревнованиях тоже новые программы на трех снарядах. Это упражнения на брусьях, на бревне. В вольных упражнениях я добавила элементы. В брусьях и в вольных удалось все, что планировала сделать, а вот на бревне, к сожалению, нет, я упала. Но так как я упала с нового элемента это можно, не то что не учитывать. Учитывать конечно будем, это ошибка. Надо работать больше теперь над этим элементом, чтобы подобное вновь не повторилось. Но определенная поблажка к себе так как новый элемент исполняла есть.

Вроде бы готовились в стандартном режиме на озере Круглом. Форма средняя, рабочая. Проблем нет. Но бревно — самый коварный снаряд, 10 сантиметров в ширину. Я исполняла достаточно сложный элемент группы F в первый раз. В принципе, я считаю, что новая программа бывает с ошибками. Новые условия, обстановка, нужно обкатать элемент. Не одна я сегодня упала, у многих были ошибки», — сказала Листунова.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта в казанском Центре гимнастики.

Виктория Листунова
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