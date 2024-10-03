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Олимпийская чемпионка Татарева вошла в состав президиума Федерации гимнастики России

Руслан Минаев
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Олимпийская чемпионка Анастасия Татарева вошла в состав президиума Федерации гимнастики России, сообщает ТАСС.

Федерация гимнастики России была создана 1 октября на базе Федерации спортивной гимнастики России после объединения последней со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики. Президентом организации избран Олег Белозеров.

От художественной гимнастики в президиум новой федерации вошли Татарева, Ольга Капранова (вице-президент), Яна Луконина, Виктория Аникина, Раиса Терехина и Дмитрий Головин, от спортивной гимнастики — Василий Титов (первый вице-президент), Никита Нагорный (вице-президент), Андрей Родионенко, Дмитрий Андреев, Александр Клочков и Антон Крапивин, от прыжков на батуте — Николай Макаров (вице-президент), Владислав Скакун, Ирина Караваева, Анатолий Коварский, Алексей Рыжков и Елена Федоренчик.

Источник: ТАСС
Анастасия Татарева
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