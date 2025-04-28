Гимнастка Мельникова будет баллотироваться в депутаты Воронежской городской думы

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России», сообщает MK.ru.

24-летняя спортсменка собирается стать депутатом Воронежской городской думы.

Мельникова является чемпионкой Олимпийских игр в Токио-2020 в командных соревнованиях. На ее счету также серебро командного турнира в Рио-де-Жанейро в 2016-м и две бронзы — в многоборье и вольных упражнениях в Токио-2020.

5 апреля пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что российские гимнасты решили отказаться от выступления на турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказов специального комитета FIG в допуске на соревнования.