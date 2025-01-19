Олимписйкая чемпионка по спортивной гимнастике Листунова выступит в чемпионате Италии

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что олимпийская чемпионка Виктория Листунова в начале февраля выступит за клуб Ginnastica Riccione Academy в итальянской серии А-1.

«Переговоры завершились успешно, Листунова 4 февраля вылетит в Италию, где выступит на клубном чемпионате страны», — рассказала Родионенко.

Предложение выступить за команду Ginnastica Riccione Academy, главным тренером которой является бывший тренер сборной России Антон Столяр, поступило Листуновой в ноябре 2024 года.

В женском клубном чемпионате Италии (серии А-1) сезона-2025 примет участие 12 команд. 1-й тур пройдет 8 февраля в Брешии, 2-й — 8 марта в Анконе, 3-й — 22 марта в Дезио. С 3 по 4 мая состоится финал с участием восьми лучших команд.