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Оксана Чусовитина: «Зря Симону Байлз критикуют, она большая молодец»

21:00

Гимнастка сборной Узбекистана, олимпийская чемпионка-1992 Оксана Чусовитина с уважением отозвалась о четырехкратной победительнице Игр-2016 Симоне Байлз. Чусовитина, которая в 2020 году поедет на свою восьмую Олимпиаду, назвала американку величайшей гимнасткой в истории.

— Зря ее критикуют. У Симоны очень тяжелое детство, она большая молодец, что своим трудом столько добилась. Она была в детдоме, мать злоупотребляла наркотиками, алкоголем. Ее удочерили бабушка с дедушкой. Да, они богатые люди, но тем не менее. Она же все равно разучивает эти элементы, делает, по восемь часов в день проводит в зале. А не так — пришла, выпила таблетку, и все, пять медалей на чемпионате мира. И я всегда говорю: «А представьте, если бы она не принимала эти лекарства? Чтобы она творила!» Пусть уж лучше пьет. Она воспитанная девочка и после своих побед не зазналась, всегда здоровается.

— Ее можно назвать самой великой гимнасткой в истории?

— Думаю, да. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Чусовитиной

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