Никита Нагорный: «Я не видел программу гимнаста из Китая»

Россиянин Никита Нагорный, который на состоявшемся в Штутгарте чемпионате мира 2019 года по спортивный гимнастике завоевал сразу три золотые медали, рассказал о борьбе со сборной Китая.

— Доволен, прежде всего, тем, что показал очень хороший результат для нашей сборной, — цитирует Нагорного teamrussia.pro. — После того, как год назад на чемпионате мира в Дохе мы проиграли китайцам 0,049 балла, ежедневно приходя в зал, думали о том, что должны отыграться и занять в Штутгарте первое место. И у нас это получилось! Все ребята собрались и качественно сделали свою работу. Горжусь нашей командой.

— Вы, наверняка, знали, что проигрываете китайцам перед последним снарядом, перекладиной, 1,4 балла. Какие чувства испытывали? Предполагали ли, что у соперников может произойти срыв?

— Я не следил за оценками соперников и не видел программу гимнаста из Китая (выступавший на перекладине первым Сунь Вэй сорвался при «перелете Ткачева»). Знал лишь, что выхожу последним. Когда смотришь и знаешь оценки, то волей-неволей испытываешь давление и расходуешь эмоции. Поэтому я абстрагировался от всего и настраивался только на свою программу.