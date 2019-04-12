Никита Нагорный посвятил победу на чемпионате Европы личному тренеру

Чемпион Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье Никита Нагорный посвятил свою победу личному тренеру Анатолию Забелину, которому в пятницу исполнилось 64 года.

22-летний Нагорный в пятницу по итогам шести упражнений набрал 88,665 балла. Вторым стал другой россиянин, чемпион мира Артур Далалоян (87,832), бронза у киприота Мариоса Георгиу (84,398).

- Победу посвящаю моему тренеру Анатолию Забелину, сегодня у него день рождения, - цитирует ТАСС Нагорного. - Перед выездом на финал я его поздравил, а он говорит: "Не надо меня поздравлять, после соревнований поздравишь".

- Поменялись, - прокомментировал Нагорный тот факт, что на чемпионате мира - 2018 первое место занял Далалоян, а сам он стал третьим. - Будем теперь на каждых соревнованиях так меняться, главное - с пьедестала не уходить. Хочу отметить, что намного проще выступать, когда выступаешь со своим другом и товарищем по команде.

Самое главное, что для страны принесли две высшие медали в многоборье, причем с очень большим отрывом.