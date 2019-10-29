Никита Нагорный о сборной России: «Мы доказали, что можем выигрывать крупные турниры»

Российский гимнаст Никита Нагорный — о выступлении сборной России на чемпионатах мира и Европы по спортивной гимнастике в 2019 году.

— У нас прошел удачный год, спасибо всем за поддержку, это дорогого стоит, — цитируют Нагорного «РИА Новости». — Хорошо, что мы доказали себе и всей России, что мы можем бороться за золото крупных соревнований, хорошо, что у подрастающего поколения есть такой пример, как наша сборная. Гимнастика — это базовый вид спорта, который должен пройти каждый ребенок. Будем продолжать вас радовать и усложнять свои программы.

На чемпионате Европы сборная России выиграла медальный зачет (7 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых наград). На чемпионате мира в активе сборной России девять медалей, в том числе первая в истории победа в командном многоборье.