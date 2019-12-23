Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал решение ВАДА наложить санкции на Россию. 9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России за манипуляции с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Санкции включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.

— Скажем так, нам не привыкать. То же самое было на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, когда мы летели туда и не знали, будем ли вообще выступать, а если будем, то как, — цитирует RT Нагорного. — Приехали к открытию Олимпийской деревни, а решение МОК по России как раз оглашалось во время взлета самолета. И на борту мы еще ничего не знали. Как только приземлились, кто-то из ребят достал телефон, зашел в интернет и прочитал, что нас все-таки допустили. Весь самолет аплодировал и радовался. Это был маленький праздник прямо перед Олимпийскими играми.

Если спортсмен психологически устойчив, любые провокации извне на него не повлияют и не отнимут сил. Они могут только мотивировать, либо не трогать вовсе. Ты можешь игнорировать подобные вещи. Лично для меня это так. Все произошедшее в последнее время злит и мотивирует. Ужасно, когда забирают флаг, ведь мы родились в этой стране, живем здесь и любим ее. Это не совсем правильно. Но в целом все равно все будут знать, что я из России, мои конкуренты из Китая, США и Японии тоже об этом знают. Семья знает, как и болельщики со зрителями. Забирайте флаг, но это не наказание, а какой-то цирк. Зачем тогда он нужен?