Никита Нагорный: «Дай бог, у нас получится поехать в Токио»

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал об ожиданиях от Олимпийских игр в Токио.

— Для меня все соревнования одинаковые, — цитирует Нагорного RT. — Думаю, на Олимпиаду буду настраиваться так же, как и на чемпионат мира или первенство Европы. Все турниры важны. Тем более я уже не раз бывал как на взрослых, так и на юношеских Играх. Дай бог, у нас получится поехать в Токио и выступить там. Настрой простой — выдержать весь объем подготовки, подготовиться психологически и показать максимальный результат

В гимнастике есть такой термин, как «чистота», техника исполнения. Сейчас нужно наладить эту «чистоту», хотя мы и так получаем за нее хорошие оценки. Но нужно еще «вычищаться» и улучшаться. Плюс надо изучать новые элементы, более сложные и серьезные, поскольку за счет сложности растет базовая оценка, которая помогает конкурировать с соперниками.