Никита Нагорный: «Даша очень нервничает и обычно просто закрывает глаза»

Россиянин Никита Нагорный, который на состоявшемся в Штутгарте чемпионате мира 2019 года по спортивный гимнастике завоевал сразу три золотые медали, рассказал про эмоции своей жены гимнастки Дарьи Спиридоновой.

— Даша очень нервничает и обычно просто закрывает глаза, — цитирует Нагорного teamrussia.pro. — Так и ждет с закрытыми глазами, пока доделаю упражнение, стараясь ни о чем не думать. Я за нее тоже сильно переживаю. Но выступления смотрю.

— Вы с женой советуете что-то друг другу по программам? Например, добавить или подправить некий элемент?

— Мы не вмешиваемся в рабочий процесс. Тем более, что занимаемся в разных залах. У нас вообще разные взгляды на спорт.