Немов считает, что российские спортсмены сами должны решать, выступать ли под нейтральным флагом

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Петр Немов высказался о возможных выступлениях российских спортсменов в нейтральном статусе.

«И у нас, и там действуют новые правила, по которым нужно выступать и соответствовать международным стандартам. Рано или поздно все закончится, надо быть готовым выступать на международных стартах уже сейчас. Стоит ли ехать на международные старты под нейтральным флагом? Это должны решать сами спортсмены», — приводит слова Немова ТАСС.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до соревнований в нейтральном статусе спортсменов из России, не выражавших публичную поддержку СВО и не связанных с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом рекомендовано не допускать россиян до международных турниров в командных видах спорта.