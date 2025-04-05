Немов об отказе российских гимнастов от выступлений на турнирах FIG: «Полностью на стороне наших ребят»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал «СЭ» отказ российских спортсменов от выступлений на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

В субботу, 5 апреля, Федерация гимнастики России (ФГР) объявила об отказе от участия в международных стартах.

«Я поддерживаю наших спортсменов. Видимо, предложенные условия не подходят нам. Здесь я понимаю полностью сторону наших спортсменов, тренерского штаба и федерации. Если уж выступать, то делать это по полной программе, без непонятных условий. Это просто нечестно. Я полностью на стороне наших ребят», — сказал Немов «СЭ».

В июле 2023 года FIG разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Условия допуска: Запрет на поддержку СВО и связи с вооруженными силами, проверка социальных сетей на соответствующую активность, форма — светло-синяя, инвентарь в художественной гимнастике — белый, запрет национальной символики, гимна и любых проявлений национальной принадлежности.