Российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов прокомментировал желание гимнастки Оксаны Чусовитиной выступить на Олимпиаде в Париже.

«Оксана Чусовитина — человек с другой планеты. Я не могу себе даже представить, что это такое — подготовка к девятой Олимпиаде. Если мне бы сказали, что в стране больше нет гимнастов... Если Родина пошлет — я пойду. А там уже как получится, будем работать. Чтобы и в 45 можно было показать элементы», — сказал Немов.

Чусовитина — единственный человек в мире, который выступил на восьми Олимпийских Играх. Олимпиада в Париже может стать для нее девятой в карьере.