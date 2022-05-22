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Немов допустил свое участие в Олимпиаде: «Родина пошлет — пойду»

Немов допустил, что может принять участие в Олимпиаде
Рустам Имамов
Корреспондент
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Алексей Немов.
Фото архив «СЭ»

Российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов прокомментировал желание гимнастки Оксаны Чусовитиной выступить на Олимпиаде в Париже.

«Оксана Чусовитина — человек с другой планеты. Я не могу себе даже представить, что это такое — подготовка к девятой Олимпиаде. Если мне бы сказали, что в стране больше нет гимнастов... Если Родина пошлет — я пойду. А там уже как получится, будем работать. Чтобы и в 45 можно было показать элементы», — сказал Немов.

Чусовитина — единственный человек в мире, который выступил на восьми Олимпийских Играх. Олимпиада в Париже может стать для нее девятой в карьере.

Олимпиада
Алексей Немов
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Гимнастка Чусовитина прокомментировала свое желание выступить на девятой Олимпиаде

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