Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала список кандидатов на участие в Олимпиаде-2020, сообщает ТАСС.

Женщины: Анастасия Агафонова, Лилия Ахаимова, Яна Ворона, Елена Герасимова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Александра Щеколдина, Ульяна Перебиносова.

Мужчины: Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Никита Игнатьев, Иван Стретович, Владислав Поляшов, Дмитрий Ланкин, Алексей Ростов, Александр Чичеров, Денис Юров, Максим Синичкин, Кирилл Прокопьев, Денис Аблязин.

Родионенко выразила надежду, что Аблязин будет готов к Кубку России. В ноябре он получил переломы ног, а весной возобновил тренировки. По ее словам, трехкратный призер Олимпиад Марияя Пасека, чемпионка мира Дарья Спиридонова и чемпионка Европы Анастасия Ильянкова выбыли из списка претенденток, так как не являются многоборцами. В отдельных видах гимнастки завоевать олимпийские лицензии не смогли.

Данный список не является окончательным. Отбор в сборную на Олимпийские игры 2020 года в Токио будет проходить на Кубке России, который планируется провести с 27 июня по 3 июля.

Олимпиада должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, однако существует вероятность, что ее перенесут из-за эпидемии коронавируса.

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