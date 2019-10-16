Нагорный заявил, что перевыполнил свои цели на чемпионат мира

Российский спортсмен Никита Нагорный — о выступлении на чемпионате мира по спортивной гимнастике-2019. в Штутгарте (Германия). Он завоевал две золотые медали.

—Цели на турнир? Перевыполнены! У меня была единственная цель на турнир — выиграть командный финал, — цитирует Нагорного ТАСС. — Ну и, конечно, хотелось в индивидуальном многоборье показать максимальный результат. И у меня получилось.

Сборная России завоевала на турнире девять медалей, включая три золотые.