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Нагорный заявил, что перевыполнил свои цели на чемпионат мира

10:29
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Российский спортсмен Никита Нагорный — о выступлении на чемпионате мира по спортивной гимнастике-2019. в Штутгарте (Германия). Он завоевал две золотые медали.

Цели на турнир? Перевыполнены! У меня была единственная цель на турнир — выиграть командный финал, — цитирует Нагорного ТАСС. — Ну и, конечно, хотелось в индивидуальном многоборье показать максимальный результат. И у меня получилось.

Сборная России завоевала на турнире девять медалей, включая три золотые.

Дополнительная информация

https://tass.ru/interviews/7001261

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