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Сегодня, 12:45

Нагорный заявил, что не стал получать нейтральный статус из-за работы в федерации

Владислав Маслов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион в спортивной гимнастике Никита Нагорный объяснил, почему отказался получать нейтральный статус в связи с допуском российских гимнастов до международных соревнований.

«Я сейчас являюсь спортивным функционером, совмещать полноценные тренировки с деятельностью на посту вице-президента федерации нереально. Но о завершении карьеры гимнаста я пока не говорю, [хотя] рано или поздно это случится», — цитирует Нагорного ТАСС.

Ранее «СЭ» сообщал, что Нагорный и другой олимпийский чемпион, Артур Далалоян, не стали подавать заявки на получение нейтрального статуса.

Международная федерация гимнастики разрешила россиянам выступать на своих турнирах с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков и без национальной символики.

Источник: ТАСС
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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Нагорный надеется, что все подавшие заявки российские гимнасты получат нейтральный статус

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