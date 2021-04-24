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Нагорный завоевал серебро чемпионата Европы, Мельникова — бронзу

16:43
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Россиянин Никита Нагорный завоевал серебро в упражнениях на коне на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле.

Он набрал 14,266 балла. Первым стал Артур Давтян из Армении (14,266), замкнул тройку Джо Фрейзер из Великобритании (14,066).

Еще один россиянин Давид Белявский стал шестым (13,166).

Напомним, ранее Нагорный стал чемпионом Европы в вольных упражнениях.

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в опорном прыжке (14,416 балла.).

Победила швейцарка Джулия Штайнгрубер (14,824 балла). Второе место заняла британка Джессики Гадировой (14,466).

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