Нагорный выиграл шесть золотых медалей на чемпионате России по спортивной гимнастике

Никита Нагорный завоевал три золотые медали в заключительный день чемпионата России по спортивной гимнастике, который завершился в Пензе.

22-летний спортсмен стал лучшим в упражнениях на перекладине, на параллельных брусьях и в опорном прыжке. Ранее он победил в многоборье, упражнениях на кольцах и на коне.

По итогам опорного прыжка Никита Нагорный получил 14,683 балла. Второе место занял Артур Далалоян (14,516), третье – Олег Степко (14,233).

В упражнении на параллельных брусьях Нагорный набрал 15,000 балла. Серебряным призером стал Дмитрий Ланкин (14,533), бронза – у Никиты Игнатьева (13,900).

В упражнении на перекладине Нагорный победил с результатом 13,733 балла. Вторым стал Игнатьев (13,700), третьим – Иван Стретович (13,500).