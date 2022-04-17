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Сегодня, 14:25

Нагорный выиграл чемпионат России в опорном прыжке

Анна Горшкова
Корреспондент
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Гимнаст Никита Нагорный занял первое место на чемпионате России в опорном прыжке. Турнир проходит в Казани.

Результат спортсмена составил 14,516 балла. Вторым стал Владислав Новокшонов (13,899). Тройку лучших замкнул Данил Лобач (13,883).

Нагорный на Олимпийских играх в Токио выиграл в командном многоборье, а также завоевал бронзовые награды в личном многоборье и упражнении на перекладине.

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится в воскресенье, 17 апреля.

Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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