Нагорный выиграл чемпионат России в опорном прыжке

Гимнаст Никита Нагорный занял первое место на чемпионате России в опорном прыжке. Турнир проходит в Казани.

Результат спортсмена составил 14,516 балла. Вторым стал Владислав Новокшонов (13,899). Тройку лучших замкнул Данил Лобач (13,883).

Нагорный на Олимпийских играх в Токио выиграл в командном многоборье, а также завоевал бронзовые награды в личном многоборье и упражнении на перекладине.

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится в воскресенье, 17 апреля.