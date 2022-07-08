Нагорный решил сняться с Кубка России после победы в многоборье

Российский гимнаст Никита Нагорный снялся с Кубка России после победы в многоборье.

«Я, к сожалению, не буду дальше участвовать. Прямо сейчас уезжаю и буду болеть за ребят по телевизору. Физически я не справлюсь уже, неделю точно буду отходить от того, что сегодня пережил. И мы посоветовались с врачами: лучше не надо лишней физической нагрузки, потому что столько тренироваться и выходить так выступать очень рискованно», —приводит слова Нагорного ТАСС.

8 июля Нагорный занял первое место в личном многоборье на Кубке России в Калуге.

Кубок России по спортивной гимнастике проходит на базе дворца спорта «Центральный» и завершится 10 июля.