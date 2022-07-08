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Сегодня, 16:58

Нагорный решил сняться с Кубка России после победы в многоборье

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российский гимнаст Никита Нагорный снялся с Кубка России после победы в многоборье.

«Я, к сожалению, не буду дальше участвовать. Прямо сейчас уезжаю и буду болеть за ребят по телевизору. Физически я не справлюсь уже, неделю точно буду отходить от того, что сегодня пережил. И мы посоветовались с врачами: лучше не надо лишней физической нагрузки, потому что столько тренироваться и выходить так выступать очень рискованно», —приводит слова Нагорного ТАСС.

8 июля Нагорный занял первое место в личном многоборье на Кубке России в Калуге.

Кубок России по спортивной гимнастике проходит на базе дворца спорта «Центральный» и завершится 10 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/15167531
Никита Нагорный
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