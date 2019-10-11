Нагорный рассказал об эмоциях после победы в индивидуальном многоборье на чемпионате мира

Российский гимнаст Никита Нагорный, который выиграл золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте, рассказал, что был эмоционально уставшим во время выступления.

— Да нет, особо тяжело не было, — приводит ТАСС слова Нагорного. — Просто эмоционально уже устали, и психологически сегодня многого не хватало, как-то грустновато выступалось. Но публика была невероятно крутая, как и организация, поэтому эмоции появлялись сами. А так, в целом физически все было нормально.