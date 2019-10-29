Нагорный признался, что мог бросить гимнастику из-за футбола

Многократный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный, как он бросал этот вид спорта ради футбола.

— У меня был сложный характер, я был очень балованный, в восемь лет я почти ушел в футбол, месяц там занимался, но тренер Ольга Ивановна Нечепуренко забрала меня обратно, — цитируют Нагорного «РИА Новости». — А второй раз я в 12 лет получил серьезную травму по своей глупости, родители начали переживать. Но я видел, как мои друзья побеждают на соревнованиях, тогда у меня появилась конкуренция в глубине души, я захотел поучаствовать в турнирах. Сейчас я могу сказать точно, что все зависит от дисциплинированности спортсмена и тренера, который знает, когда давать или не давать нагрузку.

22-летний спортсмен завоевал три золотые медали на чемпионате мира-2019.