Нагорный посвятил золото в опорном прыжке на ЧМ своей супруге

Российский гимнаст Никита Нагорный после победы в опорном прыжке на чемпионате мира признался, что завоевал золото для своей жены Дарьи Спиридоновой. Его супруга заняла шестое место на брусьях

— Тяжело, устали, эмоций нет уже, — приводит «РИА Новости» слова Нагорного. — Прыжок — это два раза разбежаться, надо настроиться, приземлиться и уйти. Не думал о медалях, вчера расстроился за Дашу (Спиридонову), я надеялся все-таки, но не вышло. И решил вместо нее выйти и вот такую медальку для нее завоевать.

Думал, как первый прыжок в доскок приземлиться, потому что ты два дня приземляешься, ты двукратный чемпион мира, а третий раз встанешь — возможно, и третий раз станешь. За весь чемпионат мира я ни разу не прыгнул второй прыжок, за исключением финала и квалификации, я не тренировал его вообще, даже были разговоры на разминке, чтобы я его не делал в квалификации и не отбирался в финал, а настроился на команду и многоборье. Но у меня уже были такие случаи, когда я отказывался, и я решил, что не буду.этого делать, и это было не просто так.

В пятницу Нагорный выиграл личное многоборье, вторым стал Далалоян. В среду мужская сборная России выиграла командное многоборье впервые в истории (с 1991 года).