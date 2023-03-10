Нагорный объяснил, почему назвал гимнаста Найдина лохом: «У нас в гимнастике легкий прыжок — не по-мужски»

Олимпийский чемпион Никита Нагорный рассказал, почему назвал гимнаста Сергея Найдина «лохом» после финала мужского многоборья на чемпионате России в Казани.

«Знаете, вот Найдин выходит на опорный прыжок и делает легкий элемент. Не выдает максимум. Это стратегический ход в его случае, но у нас в гимнастике считается, что так поступать не по-мужски. Поэтому я хочу сказать Сергею, еще раз так сделаешь, я не знаю что с тобой будет. Нельзя так. Молодые ребята должны сегодня подавать пример нам. Что если вы расслабитесь, вот что будет. Как сегодня Даня вышел — и выиграл. Вот так должно быть. А мы будем стараться им помогать.

Я с ним уже поговорил. В момент, когда он прыгнул еще сказал, что так делать нельзя. И после соревнований обязательно поговорю. Для меня очень важно, чтобы в такие моменты ребята смогли собраться и сделать чуточку больше, чем они могут. Мы всю жизнь находимся в тренировочном зале, что-то пробуем. И когда ты выходишь и пытаешься сделать сложный элемент, приезжаешь на соревнования, где идет упорная борьба — не знаешь, что будет дальше. Кто знает, выдай он сложный прыжок, может все пошло бы в гору, другие бы сдались. Я бы увидел и посыпался.

Так что нельзя в такой борьбе, когда ты борешься за пьедестал, за тройку сильнейших спортсменов страны давать слабину. Я вот вышел и сделал все что мог, полную программу. Пусть получил меньше баллов, но все что мог. Надо выходить и делать. Сейчас международных стартов у нас нет, но там такое нельзя ни в коем случае. Идешь за команду и делаешь шаг назад — немыслимо", — сказал гимнаст.

Нагорный на этих соревнованиях занял второе место, Сергей Найдин — третий. Победил родившийся в Болгарии и выступающий за Республику Татарстан Даниэл Маринов.