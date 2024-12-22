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Нагорный надеется, что все подавшие заявки российские гимнасты получат нейтральный статус

Камила Абдурахманова
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Олимпийский чемпион Никита Нагорный рассчитывает, что никто из российских гимнастов, подавших заявки на выступление на международных стартах в нейтральном статусе, не получит отказа.

«Радует, что многие наши федерации собирают документы для спортсменов, чтобы те могли выступать на международных стартах хотя бы в нейтральном статусе. Федерация гимнастики России одна из них, недавно список спортсменов был сформирован, документы ушли в FIG. В этот список вошли те гимнасты, которые уже сейчас готовы бороться на международном уровне. Я очень надеюсь, что все они получат добро от международной федерации», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.

Источник: ТАСС
Никита Нагорный
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