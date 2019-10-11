Российский гимнаст Никита Нагорный выиграл золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте. Он набрал 88,772 балла по сумме шести упражнений.

Второе место занял еще один россиянин Артур Далалоян (87,165), тройку замкнул украинец Олег Верняев (86,973).

Нагорный впервые за карьеру победил в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира.

Напомним, что в среду Россия выиграла командное многоборье впервые в истории (с 1991 года).