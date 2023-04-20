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Сегодня, 19:18

Нагорных высказались о возможности создания шоу по спортивной гимнастике

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российские гимнасты, чемпионы Олимпийских игр 2020 в Токио Никита Нагорный и Артур Далалоян на премии SBA (Sport Business Awards), организованной при поддержке Министерства спорта России и ОКР, высказались о возможности создания шоу по спортивной гимнастике.

«Как мне шоу Этери Тутберидзе? Мне очень понравилось! Тренер собрал своих учеников и поехал в тур по городам — круто. Мне кажется, такого еще никто не делал. Можно ли сделать такое в спортивной гимнастике? Когда Артур Далалоян станет тренером, он обязательно соберет своих учеников и поедет в тур по городам», — приводит слова Нагорного Sport24.

Далалоян добавил, что это никогда не произойдет.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2023-04-20-nagornyy-o-shou-tutberidze-kogda-dalaloyan-stanet-trenerom-on-soberet-uchenikov-i-poyedet-v-tur-po-gorodam
Артур Далалоян
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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