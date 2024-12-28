Нагорного не включили в список кандидатов в сборную России на 2025 год

Олимпийский чемпион Никита Нагорный не включен в список кандидатов в национальную команду России на следующий год, сообщает ТАСС.

Старший тренер сборной России Валерий Алфосов объяснил такое решение сильной занятостью спортсмена в Федерации гимнастики России. Ранее Нагорный сообщил, что по той же причине не стал подавать заявку на получение нейтрального статуса.

27-летний Нагорный также является серебряным призером Олимпиады, 3-кратным чемпионом мира и 8-кратным чемпионом Европы.