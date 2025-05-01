Спортивная гимнастика
1 мая, 13:27

На Украине призвали FIG не допускать Мельникову к международным турнирам

Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины, министерство молодежи и спорта Украины, а также Украинская федерация гимнастики написали письмо в Международную федерацию гимнастики (FIG) с призывом отстранить российскую гимнастику Ангелину Мельникову от соревнований.

Причиной обращения стало то, что спортсменка выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России». Мельникова баллотировалась в депутаты Воронежской городской думы.

Также украинской стороне не понравилось то, что гимнастка организовывала тренировки для детей российских военных и помогала собирать средства для их семей.

«Украина призывает FIG тщательно проверить предоставленную информацию и принять меры для предотвращения участия Мельниковой в международных соревнованиях», — говорится в обращении.

Ранее Мельникова получила нейтральный статус от FIG, однако 5 апреля пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что российские гимнасты решили отказаться от выступления на турнирах под эгидой международной федерации из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказов специального комитета FIG в допуске на соревнования.

Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
