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«Мы изменили историю». Нагорный — о чемпионате мира

10:45
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Российский спортсмен Никита Нагорный — о выступлении на чемпионате мира по спортивной гимнастике-2019. в Штутгарте (Германия). Он завоевал две золотые медали.

— Мы изменили историю и доказали в первую очередь тренерам в России, которые уже давно руки опустили, — цитирует спортсмена ТАСС.- У нас очень много тренеров, которые перестали работать на результат и начинают говорить, что дети должны прийти талантливые. Когда идет разговор про моего тренера Забелина Анатолия Исааковича или про Ольгу Ивановну Нечепуренко многие начинают говорить: «Да он талантливый сам по себе человек просто, а они там так, просто рядом стоят». На самом деле это не так.

Сборная России завоевала на турнире девять медалей, включая три золотые.

Дополнительная информация

https://tass.ru/interviews/7001261

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