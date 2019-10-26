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Мустафина взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике

19:44

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях россиянка Алия Мустафина приостановила соревновательную деятельность. Об этом 25-летняя спортсменка сообщила на шоу Алексея Немова «Легенды спорта».

Мустафина объявила о перерыве в карьере летом 2016 года в связи с беременностью, в апреле 2018-го гимнастка вернулась в спорт. В нынешнем сезоне Мустафина не смогла выступить на чемпионате Европы, Европейских играх и чемпионате мира.

— До нового года соревновательных планов никаких. Я сейчас взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике. Цели и желания все равно там (на Олимпийских играх 2020 года в Токио). Пауза на то время, пока я не соскучусь по спорту, потому что приходить в зал и не хотеть работать — это хуже, чем не тренироваться, — цитирует ТАСС Мустафину.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7049505

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