Мустафина, вероятно, завершит карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Алия Мустафина пропустит предстоящие Кубок России и чемпионат мира. Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко. По ее словам, 24-летняя спортсменка, вероятно, может завершить карьеру.

Кубок России пройдет в Пензе 23-27 августа и станет отборочным стартом для участия в чемпионате мира в немецком Штутгарте (4-13 октября).

– Мустафина отказалась от участия в Кубке России. Думаю, что она закончит, – цитирует "РИА Новости" Родионенко. – Сначала отказалась перед Минском (где прошли Европейские игры), сейчас отказывается перед "миром". Думаю, что она понимает, что ей сложно сейчас быть в команде. Жалко, очень жалко. Но она не может себя преодолеть сейчас, восстановить программы, тяжело ей. Нет, конечно, на Штутгарт претендовать не будет.

Она сама все понимает, пришла и попросила снять ее со сбора сейчас. Начала было готовиться… Но она реально оценивает ситуацию. Мы же не можем поставить человека в команду только за имя.