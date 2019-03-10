Мустафина пропустит чемпионат Европы

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина не выступил на чемпионате Европы в Щецине (Польша). Об этом заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

- Алия пока не готова выступать на чемпионате Европы, - цитирует Родионенко ТАСС. - Она целенаправленно готовится к чемпионату мира. В прошлом сезоне она тоже пропустила европейское первенство, а на главном старте года в Катаре сумела себя проявить.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет 4-14 апреля.