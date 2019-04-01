Мустафина отказалась от выступления на чемпионате Европы

Двукратная олимпийская чемпионка россиянка Алия Мустафина приняла решение отказаться от выступления на апрельском чемпионате Европы. Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко. По ее словам, в многоборье на ЧЕ-2019 будут выступать Ангелина Мельникова и Ангелина Симакова.

После победы на этапе Кубка мира в британском Бирмингеме Мустафина рассматривалась тренерским штабом сборной России в качестве одной из основных претенденток на участие в чемпионате Европы.

- Алия сама отказалась от участия в чемпионате Европы, Мустафина находится не в той стадии готовности, - цитирует ТАСС Родионенко. - Она сказала нам, что ей было тяжело было выступать на двух подряд турнирах (этапах Кубка мира в Штутгарте и Бирмингеме), а чемпионат Европы был бы для нее третьим стартом практически без перерыва. Поэтому мы ее освободили от европейского первенства. Но это было, повторюсь, ее решение.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в польском Щецине с 10 по 14 апреля.