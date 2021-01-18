Мустафина начала тренировать молодежную сборную России

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина приступила к работе тренера молодежной сборной России по спортивной гимнастике. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

В октябре 2019 года Мустафина заявила, что взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике, отметив, что ставит цель выступить на Играх в Токио.

«Мустафина приступила к работе тренера молодежной сборной. Сегодня она уже в зале, работает», — цитирует «РИА Новости» Родионенко.

?Мустафина включена в резерв основного состава сборной России по спортивной гимнастике на 2021 год.