Мустафина, Аблязин, Нагорный, Замолодчикова и Чусовитина выступили в шоу Алексея Немова

25-26 октября в МСА «Лужниках» четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов представил свое ежегодное театрализованное гимнастическое шоу «Легенды спорта». На арену вышли звезды мирового спорта разных лет: Алексей Немов, Елена Замолодчикова, Николай Крюков, Алия Мустафина, Оксана Чусовитина, Йордан Йовчев, а вместе с ними и молодое поколение российских гимнастов — Никита Нагорный, Денис Аблязин, Мария Пасека и Дарья Спиридонова, завоевавшие золото и серебро чемпионата мира-2019.

Режиссером-постановщиком шоу выступил Николай Подошва-Захаров, само шоу было стилизовано под театр. Такое решение было принято в связи с тем, что 2019 год в России объявлен Годом театра.

Шоу открыл сам Немов. В номере чемпиона спортивную составляющую дополнили мультимедийные технологии, а также исторический экскурс по его славной карьере.

«Легенды спорта». Фото Елена Бледных

Позже на арене появились более 250 участников, среди которых чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы, олимпийские чемпионы. Они представили спортивную, художественную и эстетическую гимнастику. Кроме того, зрители увидели акробатику и прыжки на батуте, цирковое искусство и акробатический рок-н-ролл и брейк-данс. : более 250 участников — чемпионов и призеров мира и Европы, олимпийских чемпионов.

«Хотелось бы поблагодарить всех наших участников — ребята приехали специально из других городов, кто-то только вернулся с серьезных соревнований, и все нашли время, потому что гимнастика нас объединяет. Надеюсь, вам понравилось? Тогда до новых встреч!», — сказал сам Немов после своего финального выступления.