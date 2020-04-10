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Министр спорта РФ призвал не акцентировать внимание на заболевших спортсменах

11:53
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что не стоит акцентировать внимание на тех спортсменах, которые заболели коронавирусом.

— Была очень громкая информация, о том, что заболел главный тренер сборной по гимнастике, спортсмен Сергей Найдин, — сказал в эфире МИА «Россия Сегодня» Матыцин. — Я очень рад, что повторные тесты дали отрицательный результат. Мы почти каждый день находимся на связи.

Не надо делать яркой кампании из того, что спортсмен заболел. Надо с уважением относиться к личной жизни каждого человека.

По данным Роспотребнадзора всего на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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