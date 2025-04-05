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5 апреля, 14:27

Министерство спорта РФ поддержало решение гимнастов отказаться от турниров FIG

Камила Абдурахманова
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Министерство спорта России уважает решение российских гимнастов не участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), заявил министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев.

«К сегодняшнему решению гимнастов отказаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG относимся с уважением. Это позиция исключительно спортсменов, они показали сплоченность и верность старому доброму принципу «один за всех и все за одного». Тема допуска российских спортсменов является для нас ключевой на всех встречах и всех переговорах. Мы ведем планомерную работу по восстановлению прав наших атлетов на международных соревнованиях», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Ранее пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что российские гимнасты решили отказаться от выступления на турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказов специального комитета FIG в допуске на соревнования. Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что российская сторона будет добиваться от FIG пересмотра ранее вынесенных решений.

В марте 2022 FIG отстранила российских и белорусских гимнастов из-за событий на Украине. Позже федерация разрешила им выступать в нейтральном статусе, но без участия в командных дисциплинах. На сегодня 14 российских гимнастов получили нейтральный статус, включая Ангелину Мельникову, Владислава Поляшова и других.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
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